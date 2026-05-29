Baldini: «Per allenare la Nazionale ci vuole un certo curriculum e io non ce l’ho. Il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano ai propri interessi!»

Baldini, ct ad interim della Nazionale italiana, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa. Le sue parole

Inizia oggi, venerdì 29 maggio, il ritiro della Nazionale italiana in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Alle ore 14:00, il c.t. ad interim Silvio Baldini, subentrato alla guida degli azzurri dopo le dimissioni di Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dettando le linee guida della sua gestione, tra scelte tecniche e dure critiche al sistema.

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Il gruppo e le scelte: il ruolo di Donnarumma

Baldini ha deciso di convocare in blocco la sua Under 21, aggiungendo due elementi fuori quota per preparare il terreno in vista dei prossimi impegni internazionali: “Ho convocato il mio gruppo e due giocatori di livello come Donnarumma e Pio Esposito perché anche in funzione delle Olimpiadi vedo la possibilità di avere questi giocatori. Loro due rientrano in questa possibilità”. Una menzione speciale è andata proprio al portiere e capitano azzurro: “È stato l’unico a contattarmi dandomi disponibilità e a me non è parso il vero. Il messaggio è chiaro: il calcio italiano vuole vedere un cambiamento. Più di così cosa si poteva fare”. Sulle assenze dei veterani, ha chiarito: “Non sono rimasto deluso dal fatto che nessun altro mi abbia contatto. La ferita dopo la Bosnia è ancora troppo grande”.

La dura critica al calcio italiano

Il tecnico non ha usato mezzi termini per analizzare la crisi del calcio italiano, puntando il dito contro le gestioni societarie e le mancate transizioni dei giovani verso la Nazionale maggiore: “Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non coi giovani perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo ‘lestofanti’, e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco”. Baldini ha ribadito l’assurdità di certe scelte dei club: “Che senso ha tesserare un giocatore di 39 anni anziché valorizzare un giovane del proprio vivaio?”.

Regole, libertà e il futuro CT

Sulla gestione del gruppo, l’allenatore chiede disciplina ferrea, ma spensieratezza col pallone tra i piedi: “Il mio obiettivo è portare in questo gruppo la libertà di esprimere il proprio talento, senza troppi condizionamenti tattici. Questo però richiede un grande sacrificio: quando non abbiamo il possesso, pretendo che si corra per recuperare il pallone il prima possibile; se qualcuno lo perde, gli altri devono scalare e stringere le linee per evitare di subire gol”. Sulle regole interne è inflessibile: “Non credo nelle multe, le trovo riduttive e penso non aiutino a comprendere l’errore; con me, chi sbaglia va a casa”.

Infine, parlando del suo futuro e del prossimo CT, Baldini mostra grande realismo: “Penso che per allenare la Nazionale Italiana ci voglia un certo curriculum. E io non ce l’ho”. Ha poi aggiunto: “lo credo nel merito, non nei colpi di fortuna. lo oggi sono qua perché Gattuso si è dimesso, non l’avessero fatto io non sarei qua”, auspicando che la FIGC scelga al più presto “allenatori con un curriculum solido”.