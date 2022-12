Ballotta: «La Juve può essere l’anti-Napoli»

Le parole di Marco Ballotta su Milinkovic-Savic: « Da 4-5 anni se ne parla sul mercato, ma Lotito riesce sempre a trattenerlo»

Marco Ballotta è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole.

Alla ripresa sarà la Juve l’anti-Napoli per lo Scudetto?

«Sì, può essere anche la Juve. Non dovrà sbagliare e dovrà ripartire forte, alla ripresa ci sarà da valutare se le squadre ripartiranno come hanno finito la prima parte di stagione. La Juve è una di quelle che potrà fare bene. Secondo me c’è anche l’Inter, ma l’anti-Napoli sarà il Napoli. Dovranno calare loro per riaprire il campionato».

Dal campo al mercato: questo Rabiot va rinnovato a tutti i costi?

«Negli ultimi mesi è cambiato totalmente, adesso sta facendo vedere il giocatore che realmente è. Se è questo quello vero, è indubbio che vada tenuto. Il Rabiot attuale la Juve non può farselo scappare».

Da ex Lazio, quale futuro si immagina per Milinkovic-Savic? Riuscirà Lotito a blindarlo ancora?

«Ormai sono anni che continua questa storia. Da 4-5 anni se ne parla sul mercato, ma Lotito riesce sempre a trattenerlo oppure non arriva l’offerta che lui crede sia giusta. Per liberare un giocatore del genere c’è bisogno di una cifra importante, con un’uscita del genere dovrebbe rifare la squadra. Chissà che non sia l’anno buono, perché poi alla lunga anche lui potrebbe cercare un club per giocare la Champions e cercare di vincerla».

