Balotelli allontanato dal centro sportivo del Brescia: il motivo – FOTO

Mario Balotelli è stato allontanato dall’allenamento del Brescia. Il motivo del gesto della società di Cellino

(Dal nostro inviato a Brescia) – Prosegue incessantemente la telenovela tra Mario Balotelli e il Brescia. Dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento dal presidente Cellino, l’attaccante si è presentato all’allenamento mattutino del club.

Il giocatore è stato però allontanato dal campo di Torbole, dove si svolgono le sedute delle Rondinelle. La motivazione è da ricercare nel fatto che il certificato di malattia dell’attaccante, presentato da lui stesso, scada domani. Non è possibile derogare infatti quanto previsto nel documento medico: per questo non è stato possibile farlo entrare nel campo di allenamento.