Balotelli e il Grande Fratello: SuperMario esca per il trash

Ancora una volta Mario Balotelli è finito nel mirino della critica pur senza aver partecipato alla prima serata del Grande Fratello Vip

Con ancora fresca nella memoria la comparsata condita da polemica al GF Vip 5, Mario Balotelli è rispuntato nel copione della nuova edizione del reality condotta da Alfonso Signorini. Seppur di stanza in Turchia (dove gioca per l’Adana Demirspor) il calciatore è stato chiamato nuovamente in causa durante la puntata d’esordio a causa della partecipazione come concorrente della sua ex compagna Raffaella Fico, con la quale ha avuto la figlia Pia. Inutile ricordare al pubblico la cosa, ben risaputa a causa delle infinite pagine di gossip scritte in merito, quindi qual è stato il motivo per scomodare a chilometri e chilometri di distanza Super Mario?

Entrata in Casa a seguito di un’esibizione ancora da decifrare in termini di economia dello show, Raffaella Fico non ha minimamente proferito parola sul vecchio amore, tantomeno sulla figlia, ma poteva Alfonso Signorini resistere alla tentazione di conservare qualche munizione trash di quelle a disposizione per la mattanza dell’esordio? Ovviamente no, pertanto perché non sfruttare la video-presentazione della concorrente e gettare nella mischia anche l’esca Balotelli? Poco importa che si chiami in causa un padre circa la sua adeguata o meno presenza genitoriale nella vita della figlia. “Potrebbe fare di più…ma molto di più” (per la piccola Pia), come se questo fosse importante per la trasmissione, come se dovesse interessare qualcuno oltre alle personalissime dinamiche familiari dei protagonisti.

