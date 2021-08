Balotelli Adana Demirspor: bagno di folla per l’attaccante – VIDEO

Mario Balotelli è arrivato all’Adana Demirspor: bagno di folla per l’ex attaccante di Milan e Inter – VIDEO

Mario Balotelli è arrivato in Turchia: nuova avventura all’Adana Demirspor per l’attaccante ex di Milan e Inter che ha passato l’ultima stagione a Monza, in Serie B.

Bagno di folla per l’attaccante al suo arrivo in Turchia con i tifosi che assaliscono Balotelli scortato in macchina tra gli scatti degli smartphone e i cori dei tifosi.