Balotelli, il pm chiede l’archiviazione per l’accusa di violenza sessuale

Il pm ha chiesto l’archiviazione per l’accusa di violenza sessuale ai danni di Mario Balotelli. Le motivazioni

Chiesta l’archiviazione per l’accusa di violenza sessuale ai danni di Mario Balotelli, come spiega La Stampa. L’attaccante del Brescia fu accusato da una 19enne, rinviata ora a giudizio dal tribunale di Vicenza per estorsione nei confronti del giocatore. La giovane, infatti, avrebbe chiesto 100 mila euro all’attaccante per non raccontare i fatti.

L’accusa della ragazza si riferiva ad un presunto rapporto avvenuto a Nizza nel 2017, quando lei aveva 16 anni. Per il Pm i fatti non sussistono perché la ragazza e il suo racconto non sono credibili.