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Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. Il racconto

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Published

2 ore ago

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Banda esce dall’ospedale e corre a Lecce: arriva giusto in tempo per abbracciare la sua prima figlia. La storia

Un weekend che resterà scolpito nella memoria di Lameck Banda: dopo la grande paura per il malore accusato durante Napoli‑Lecce, l’esterno giallorosso ha vissuto ore di apprensione e controlli all’Ospedale Cardarelli prima di poter tirare un sospiro di sollievo. Le dimissioni dall’ospedale hanno chiuso il capitolo più delicato, restituendogli serenità e la possibilità di rimettersi in viaggio.

Alla tensione sportiva e personale si è poi contrapposta la notizia più luminosa: l’arrivo della sua prima figlia. Un momento che ha ribaltato l’umore di un fine settimana iniziato nel peggiore dei modi e terminato con la gioia più grande, quella che va oltre il campo e ogni risultato.

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NOTA LECCE – “La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata!”

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