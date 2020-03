Il preparatore atletico dell’Hellas Verona Barbero ha parlato della ripresa degli allenamenti in Serie A – VIDEO

Il preparatore atletico dell’Hellas Verona Paolo Barbero ha parlato della ripresa degli allenamenti in Serie A dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus: «Noi forniamo quotidianamente consigli e istruzioni ai calciatori ma non lo vedo un allenamento sportivo».

«È un momento per distrarsi, per sentirsi vivi, ma sicuramente non è l’allenamento che concepiamo. Servirà un periodo di ripresa, lungo e specifico, per riprendere il filo che è stato interrotto alcune settimane fa», ha concluso ai microfoni di DAZN.