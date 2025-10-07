Barcellona, assalto dalla Premier League per Marc Casadó: pronta un’offerta da 35 milioni

Barcellona, assalto dalla Premier League per Marc Casadó: sarebbe pronta un’offerta da 35 milioni. I dettagli

Il Barcellona rischia di perdere uno dei suoi giovani più promettenti. Dall’Inghilterra, infatti, arriva un forte interesse per Marc Casadó, centrocampista classe 2003 cresciuto nella cantera blaugrana e attualmente punto fermo del Barça Atlètic, la seconda squadra guidata da Rafa Márquez. Casadó è un mediano dinamico, abile nell’interdizione e dotato di grande personalità, tanto da essere considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio catalano.

L’assalto della Premier League

Secondo fonti vicine al club, una big della Premier League sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giovane spagnolo. Una cifra importante, che testimonia quanto il talento di Casadó sia già riconosciuto a livello internazionale. Il Barcellona, però, non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente: la società catalana lo considera un elemento strategico per il futuro della prima squadra.

Il ruolo di Xavi e la strategia blaugrana

L’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha più volte sottolineato l’importanza di valorizzare i giovani della Masia. Casadó, con la sua capacità di recuperare palloni e dare equilibrio alla squadra, rappresenta il profilo ideale per il progetto tecnico di Flick. Tuttavia, le difficoltà economiche del club potrebbero spingere la dirigenza a valutare offerte significative.

Un talento in crescita

Marc Casadó ha già collezionato diverse presenze con la prima squadra, mostrando maturità e disciplina tattica non comuni per la sua età. La sua crescita costante lo ha reso un obiettivo di mercato non solo in Inghilterra, ma anche in altri campionati europei. La Premier League, con il suo ritmo intenso e la fisicità del gioco, potrebbe rappresentare un banco di prova ideale per le sue caratteristiche.

Il futuro di Casadó resta dunque in bilico tra la voglia del Barcellona di blindare uno dei suoi gioielli e l’assalto delle big europee, pronte a investire cifre importanti. Nei prossimi mesi si capirà se il club catalano riuscirà a resistere alle sirene della Premier League o se il giovane mediano spagnolo intraprenderà una nuova avventura lontano dal Camp Nou.