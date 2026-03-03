Barcellona Atletico Madrid 3-0: impresa solo sfiorata ai blaugrana, in finale di Copa del Rey vanno i Colchoneros. Come è andata!

Barcellona Atletico Madrid 3-0: i blaugrana sfiorano l’impresa ma in finale di Copa del Rey ci vanno i Colchoneros. Il recap del match

La magica atmosfera della Copa del Rey ha regalato un’altra notte di pura passione e tensione calcistica. L’Atletico Madrid, guidato in panchina da Diego Pablo Simeone, è riuscito a qualificarsi ufficialmente per la finalissima della competizione. Tuttavia, il passaggio del turno è arrivato al termine di una serata di estrema sofferenza, culminata con una sconfitta per 3-0 contro un indomito e arrembante Barcellona.

L’illusione della “remuntada” blaugrana

La formazione catalana, orchestrata da Hansi Flick, è scesa sul rettangolo verde con il chiaro e disperato obiettivo di ribaltare il clamoroso 4-0 subìto nella gara di andata.

Il forcing asfissiante del Barça ha dato i suoi frutti già nel corso del primo tempo. Ad accendere le speranze del pubblico di casa è stato Marc Bernal. Il gioiellino iberico ha sbloccato il match al 29′ minuto. L’assedio è proseguito senza sosta e, in pieno recupero della prima frazione (45’+5′), Raphinha ha trasformato con freddezza glaciale un calcio di rigore, portando le squadre negli spogliatoi sul 2-0.

La resistenza del muro biancorosso

Nella ripresa, la pressione dei padroni di casa si è fatta, se possibile, ancora più tambureggiante. Al 72′ minuto, ancora uno scatenato Marc Bernal ha trovato la via della rete, firmando la sua pregevole doppietta personale e portando il Barcellona sul 3-0, a un solo, pesantissimo gol di distanza dai tempi supplementari.

In quel momento cruciale, l’Atletico Madrid ha dovuto far ricorso a tutta la sua proverbiale e storica solidità difensiva per arginare le disperate ondate avversarie. Nonostante i tentativi finali, il muro eretto da Simeone ha retto l’urto fino al liberatorio triplice fischio. I Colchoneros escono sconfitti dalla partita, ma esultano nel doppio confronto con un risultato aggregato di 4-3, strappando così con le unghie e con i denti il pass per l’attesissima finale.