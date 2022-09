Barcellona Atletico, nervi tesi per Griezmann: il caso potrebbe finire in Tribunale

Il caso Griezmann sta facendo nascere tensioni tra Barcellona e Atletico Madrid, situaizone che potrebbe anche finire in Tribunale

Il caso Griezmann sta facendo nascere tensioni tra Barcellona e Atletico Madrid, situazione che potrebbe anche finire in Tribunale.

Secondo quanto riportato da Cadena Ser, i Colchoneros stanno cercando di abbassare la percentuale di minutaggio del francese per evitare di pagare i 40 che scatterebbero al 50% dei minuti d’impiego sul totale della squadra. Il Barcellona non ci sta per questo impiego a mezzo servizio e potrebbe portare in Tribunale la controparte.