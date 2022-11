Barcellona, Bellerin: «Ci sono state ingiustizie dietro all’eliminazione»

Le parole di Hector Bellerin sull’eliminazione dalla Champions del Barcellona: « Ci sono state delle ingiustizie, ma non sono un alibi»

Hector Bellerin è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’impegno in Champions League del Barcellona, già eliminato dalla competizione. Di seguito le sue parole

«Siamo delusi. Riteniamo che avremmo meritato di più in molte situazioni. Come squadra siamo consapevoli della qualità che abbiamo e la stiamo dimostrando in campionato. Nel calcio non si può continuare a guardare al passato. Siamo il Barça e noi abbiamo l’obbligo di essere a un buon livello nelle quattro competizioni che ci restano. Ci sono state delle ingiustizie, ma non possiamo scusarci in nulla. Come giocatori e come squadra dobbiamo assumerci la responsabilità dell’eliminazione. Tutti hanno visto che ci sono state situazioni almeno di dibattito».