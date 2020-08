Barcellona, clamoroso Braithwaite: vuole la 10 di Messi

Martin Braithwaite stupisce tutti in casa Barcellona: l’attaccante vuole ereditare la maglia numero 10 di Messi

La notizia rilanciata da alcuni media spagnoli ha del clamoroso. Il Barcellona potrebbe accogliere nuovamente un numero dieci dopo l’addio di Lionel Messi.

Martin Braithwaite, trasferitosi in blaugrana a gennaio dal Leganes, vorrebbe indossare la maglia della Pulce nel corso della prossima annata. Una scelta decisamente azzardata per un attaccante che ha realizzato un solo gol in undici presenze nella stagione 2019/20.