Il Barcellona si iscrive alla corsa a Lukaku: incontro con Pastorello, agente dell’attaccante belga del Chelsea

Come riferito da Marca Mateu Alemany (direttore sportivo) e Jordi Curyff (consigliere del presidente Laporta) del Barcellona hanno incontrato Federico Pastorello per parlare del futuro di Romelu Lukaku, deciso a lasciare il Chelsea a fine stagione.

Il Barça, comunque, monitora la situazione anche perché è in attesa dei finanziamenti per capire quanto in là potrà spingersi nella campagna acquisti estiva.