Barcellona: De Jong fa la mezzala nel sistema tattico di Setien

Setien vuole che Busquets e De Jong giochino insieme nel suo Barcellona. Ma c’è chi teme non siano complementari

Setien sta dando continuità al 3142. Se in fase di non possesso il Barcellona difende a 4, con la palla si vede qualcosa di diverso. Sergi Roberto resta bloccato, mentre Jordi Alba si alza per dare ampiezza.

Si forma quindi lo scaglionamento che si vede nella slide. Messi e Griezmann formano l’attacco della squadra. Se Valverde sembrava alternarli, nel Barcellona di oggi sia Busquets che De Jong giocano insieme, con l’olandese che agisce da mezzala destra.