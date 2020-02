Barcellona, Dembelè è stato operato: 6 mesi di stop per il francese

Il Barcellona comunica l’operazione riuscita per Ousman Dembelè: l’attaccante francese dovrà restare ai box per 6 mesi

L’infortunio di Dembelè ha attraversato diverse fasi. La prima impressione era quella di uno stop non lunghissimo, ma poi gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia destra.

Dembelè è stato oggi operato in Finlandia dal dottor Lasse. Esito infausto per i blaugrana: l’attaccante del Barcellona dovrà stare ai box per 6 mesi, per recuperare perfettamente dal grave infortunio.