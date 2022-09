Barcellona, gli avvocati di Piqué: «Voci non verificate, provocano danni a famiglia e figli»

Gli avvocati di Piqué hanno inviato una lettera ai media per confutare le tante voci sul difensore dopo la separazione con Shakira

VOCI NON VERIFICATE – «Dal 4 giugno scorso Shakira e Gerard Piqué hanno confermato la loro separazione attraverso un comunicato congiunto. Da allora sono state pubblicate molte voci e presunte informazioni non verificate sul giocatore, sulla sua famiglia e sulla sua vita personale. Queste segnalazioni e immagini non causano solo danni alla sua immagine ma rappresentano anche un grave attacco ai diritti dei suoi figli , la cui sicurezza e protezione rappresentano la sua più grande preoccupazione».

PAPARAZZI – «Il monitoraggio di alcuni media e paparazzi è stato continuo. E ha costretto il nostro cliente costretto a modificare la sua routine quotidiana. Il suo unico scopo è proteggere i figli, la sua famiglia e il suo ambiente più vicino. Piqué ha sempre rispettato l’attività dei media e il loro diritto all’informazione. Ed è pienamente consapevole del ruolo fondamentale che svolgono nella nostra società. Tuttavia, nelle ultime settimane si sono verificate interferenze che vanno oltre i limiti della legalità. Per cui il nostro cliente è costretto a richiedere misure cautelari di allontanamento e ad agire in giudizio contro chi altera la propria vita familiare e viola i diritti dei propri figli. L’unico obiettivo di Gerard Piqué è garantire il loro benessere e ripristinare i loro diritti alla privacy, alla sicurezza e alla tranquillità».