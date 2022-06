Barcellona, il Bayern fa muro per Lewandowski: vuole 40 milioni

Il Bayern Monaco continua a fare muro per la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona: 40 milioni o non se ne fa nulla

Secondo quanto riportato da Sport1, il Bayern Monaco non ha intenzione di accettare offerte per Robert Lewandowski che non siano da 40 milioni in un’unica soluzione.

Muro continuo alle richieste del Barcellona, che si è spinto fino a 32 milioni più 5 di bonus. Il polacco, dal canto suo, non appare intenzionato a tornare in Baviera, aspettando buone notizie su un suo trasferimento ai blaugrana.