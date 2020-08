Barcellona, il padre di Messi sarà in città. Gli aggiornamenti

Il padre di Lionel Messi incontrerà il presidente Josep Maria Bartomeu per definire l’addio della Pulce al Barcellona

Emergono nuovi aggiornamenti sulla delicata questione legata al futuro di Lionel Messi. Il padre dell’attaccante argentino volerà a Barcellona nella giornata di domani per incontrare il presidente Josep Maria Bartomeu.

Come riportato da Esport3, verranno affrontati i temi caldi delle ultime settimane ma difficilmente si arriverà a un compromesso per la permanenza di Messi in blaugrana.