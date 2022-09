Barcellona Inter, grande duello a centrocampo

Si avvicina Barcellona e Inter di Champions League: sfida a centrocampo pronta a regalare un duello molto curioso ai tifosi.

Secondo la valutazione del portale Transfermarkt, il centrocampista italiano che vale di più è l’interista Barella. Il suo valore di mercato è valutato sui 70 milioni, una quotazione che lo colloca al quinto posto insieme a Gavi. Ed il Barcellona, prossimo avversario dei nerazzurri martedì 4 ottobre, ha di che essere soddisfatto per la composizione del suo reparto, visto che insieme al gioiello diciottenne, può vantare anche il giocatore dal prezzo di mercato più alto in Pedri, che di anni ne ha solo uno in più e ha già una quotazione collocata sui 90 milioni. Nel mondo lo eguagliano solo due altri centrocampisti: Phil Foden che gioca nel Manchester City di Guardiola e Jude Bellingham del Borussia Dortmund.

Nella top ten attuale – le quotazioni come si sa sono soggette a continue variazioni e sono comunque del tutto ipotetiche – c’è ancora un altro esponente della Serie A ed è Milinkovic-Savic, che però con la sua Lazio la Champions League l’ha giocata nel preliminare di 7 anni fa con il Bayer Leverkusen e poi nell’edizione 2020-21. Un vero peccato per un talento del suo livello non essersi potuto misurare nella grande Europa con maggiore continuità: il che non gli ha impedito, comunque, di farsi apprezzare e di valere a oggi la cifra di 60 milioni (sempre ammesso che Lotito la accetti in caso di offerta reale)