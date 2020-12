Conferenza stampa Koeman pre Barcellona Juventus: le parole del tecnico blaugrana alla vigilia del match di Champions League

Sarà la sfida tra Barcellona e Juventus a chiudere la fase a gironi delle due squadre nel gruppo G. Un incontro chiave per capire quale tra le due squadre staccherà il pass da prima della classe, con i blaugrana avanti di 3 punti. Le parole del tecnico Ronald Koeman in conferenza stampa.

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è vincere e garantire il primo posto».

STATO D’ANIMO – «Siamo scontenti. Devi sempre analizzare una sconfitta e c’è differenza tra perdere una partita come quella di sabato e farla su un campo come quello dell’Atlético. Devi vedere come ci segnano, la nostra efficacia. Sono uno che non fa teatro e io non nascondo la mia rabbia e l’ho detto ieri ai miei giocatori. I gol che abbiamo subito in alcune partite non possono essere accettati».

STIMOLO PER RONALDO – «Non è uno stimolo per un singolo giocatore, ma per due grandi squadre che si affrontano. È importante che le squadre migliori siano sempre al meglio e Cristiano Ronaldo rimane nell’élite del nostro calcio, per come combatte e come segna. Devi difendere bene su di lui perché può farci male e dobbiamo provare ad avere palla, se ce l’abbiamo non può rendersi pericoloso».

MESSI CONTRO CR7 – «È stato un piacere vederli competere, sono stati i migliori negli ultimi 15 anni. Sono giocatori diversi, ma hanno lottato per segnare gol, per vincere titoli, non è questione di chi sia il migliore. Ci godremo domani il duello».