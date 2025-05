Barcellona, Koundé salta il ritorno di Champions contro l’Inter: le alternative per Flick

Barcellona, Jules Koundé salterà la sfida di ritorno di Champions League contro l’Inter: assenza pesante per Flick che studia le contromosse

Il Barcellona dovrà fare a meno di Jules Koundé per il ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter, un’assenza pesantissima per Flick, che ha costruito gran parte della sua stagione sull’affidabilità del terzino francese. Con 53 presenze su 54 gare stagionali, 4 goal e 8 assist, Koundé è stato uno degli elementi più continui e decisivi, tanto da risultare decisivo anche nell’ultimo Clasico e nella finale di Coppa del Re.

Senza di lui, secondo quanto riportato da Goal.com, Flick dovrà affidarsi molto probabilmente a Eric Garcia, adattato a destra già nell’andata, mentre resta più remota l’ipotesi Hector Fort, troppo inesperto per una semifinale di Champions a San Siro. L’assenza di Koundé rappresenta un salto nel buio per l’allenatore tedesco, chiamato a prendere una decisione cruciale in una gara dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.