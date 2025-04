Barcellona, Lamine Yamal lancia la sfida all’Inter: contro i nerazzurri la centesima in blaugrana

Barcellona, dopo la vittoria in Coppa del Re l’entusiasmo è alle stelle: Lamine Yamal vuole festeggiare in grande stile le 100 presenze

Il Barcellona si conferma spietato contro il Real Madrid, vincendo 3-2 la finale di Copa del Rey e mantenendo vivo il sogno triplete. Ora però tutta l’attenzione si sposta sulla semifinale di Champions contro l’Inter di mercoledì, una sfida durissima in cui peseranno ancora le assenze di Lewandowski e Balde. Hansi Flick si affida alla forza mentale dei suoi giovani, come Lamine Yamal, che dopo la vittoria ha rivelato la mentalità della squadra: «Anche se il Madrid ci avesse fatto uno o due gol, quest’anno non possono nulla contro di noi: siamo in gran forma e crediamo in noi stessi». Una fiducia che il Barça dovrà confermare contro un avversario molto più solido.

La squadra catalana, imperfetta ma piena di entusiasmo, ha già segnato 155 gol stagionali e dimostrato una straordinaria capacità di reagire nelle difficoltà. Anche i cambi hanno funzionato: Ferran Torres ha firmato il gol del pareggio contro il Madrid, mentre la duttilità difensiva di Inigo Martinez mostra una squadra disposta a tutto per vincere. Mercoledì sarà una tappa fondamentale: Yamal, che contro l’Inter taglierà il traguardo delle 100 presenze col Barça a soli 17 anni, con numeri già impressionanti: 54 partecipazioni a gol in 99 partite ufficiali.