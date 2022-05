Barcellona Lewandowski, tutto fatto: le cifre dell’affare

Il Barcellona avrebbe trovato l’accordo con il Bayern per Lewandowski: i dettagli e le cifre dell’affare confermate dai media polacchi e da Sport

Secondo i media polacchi e da Sport, il Barcellona e Lewandowski sono pronti a stringersi la mano per le prossime tre stagioni.

I blaugrana verseranno nelle casse del Bayern Monaco ben 40 milioni più bonus per l’attaccante che sarebbe andato in scadenza nel 2023. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per la trattativa.