Barcellona, Marcos Alonso: «Qui un progetto bellissimo. Con Jordi Alba...»

L’esterno spagnolo del Barcellona Marcos Alonso ha parlato a Sport della sua avventura con i catalani e la convivenza con Jordi Alba

Marcos Alonso ha raccontato la sua esperienza al Barcellona:

“Spero di essere molto felice qui, il progetto è bellissimo. A un certo punto della mia carriera, il mio desiderio era giocare per il Barça. Quest’estate è stata un po’ stressante, l’altra opzione era rimanere al Chelsea, squadra dove comunque mi sentivo importante. Ora sono molto motivato. La mia convivenza con Jordi Alba? Non è normale, è molto buona. Non solo con lui, ma con tutti. Questo è importante per la vita di tutti i giorni”.