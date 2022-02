Barcellona Napoli, che elogi per Zielinski: «Bello da vedere, campione vero»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista del Napoli Zielinski è stato autore di una grande prestazione contro il Barcellona

Non solo il gol, ma anche tantissime altre giocate di qualità quelle fatte da Piotr Zielinski in Barcellona-Napoli. E i quotidiani sportivi hanno elogiato la prestazione del polacco al Camp Nou. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo tra le fila azzurre con un 7 pieno.

LA PAGELLA – «Queste sono le partite che consegnano i campioni veri. Piotr va a prendersi palla, imposta l’azione e la conclude alla grande. E tanta altra roba ancora. Bello da vedere nella casa del tiqui taka».