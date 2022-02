Napoli, Osimhen stringe i denti: vuole esserci col Barcellona. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il problema al ginocchio, Osimhen stringerà i denti per provare a esserci in Barcellona-Napoli

Nella mattinata di ieri, è scattato l’allarme in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen. Il nigeriano ha patito un gonfiore al ginocchio e non si è allenato, ma vuole esserci questa sera contro il Barcellona.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti valuterà il da farsi questa mattina insieme all’attaccante. Osimhen vuole scendere in campo al Camp Nou e proverà in tutti i modi a stringere i denti.