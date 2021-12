Barcellona, non solo Ferran Torres: anche Cavani per gennaio

Barcellona a caccia di una punta per il prossimo mercato invernale. Anche Edinson Cavani nel mirino blaugrana

Come riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona è alla ricerca di rinforzi in attacco per il prossimo mercato di gennaio. L’obiettivo numero uno è Ferran Torres, ma potrebbe non essere il solo a sbarcare alla corte di Xavi.

Nel mirino, infatti, anche Edinson Cavani, in uscita dal Manchester United e accostato in Italia anche alla Juve. L’uruguaiano, chiuso con Rangnick, è pronto a cambiare aria.