Il Barcellona potrebbe presto mettere a segno un nuovo colpo per il proprio centrocampo: occhi su Jorginho per gennaio

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Barcellona starebbe guardando alla Premier per rinforzare il proprio centrocampo.

I blaugrana avrebbero messo nel mirino Jorginho, in scadenza a giugno 2023 con il Chelsea. Il regista potrebbe partire in inverno a prezzo di saldo o anche a parametro zero in estate.