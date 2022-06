Barcellona, offerti 40 milioni per Lewandowski

Il Barcellona ha pronti 40 milioni per il Bayern Monaco per l’acquisto di Robert Lewandowski. Il polacco è sempre più vicino ai catalani

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Barcellona si sarebbe mosso per portare Robert Lewandowski in Blaugrana. I catalani avrebbero offerto 40 milioni ai tedeschi, 35 fissi più 5 di bonus, per accaparrarsi il polacco.

Il Bayern Monaco però valuta 50 milioni il calciatore e per ora sembra non essere disposto ad abbassare le sue pretese.