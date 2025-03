Barcellona l’errore che può compromettere la vittoria del campionato. Ricorso dell’Osasuna. Ecco cosa è successo

A poche ore dal triplice fischio di Barcelona-Osasuna terminata con la vittoria per 3-0 dei catalani, non si può ancora definire concluso il match con la squadra ospite che chiedere di ripetere l’incontro. Ecco cosa è successo

La gara, terminata con la vittoria del Barcellona con le reti di Ferran Torres, Dani Olmo e Lewandowki, ha infatti visto tra i protagonisti del match in tinta blaugrana anche Inigo Martinez, protagonista del ricorso della formazione ospite.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’Osasuna ritiene che la partita vada rigiocata perché i catalani non avrebbero rispettoato il periodo di tempo obbligatorio stabilito dalla Fifa che deve trascorrere tra una partita in nazionale e la successiva partita ufficiale del club che dovrebbe essere di massimo 5 giorni.

In particolare il club di Pamplona ha citato l’articolo 5 I del Regolamento Fifa sullo status dei giocatori in cui viene specificato che “un giocatore che non si unisce alla selezione nazionale per motivi medici, o la abbandona, non potrà giocare con il proprio club per cinque giorni di calendario dopo la fine del periodo internazionale“.