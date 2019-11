Barcellona, Abidal guarda già al mercato della prossima estate: «Cerchiamo un attaccante. Lautaro? Sì, è completo»

Eric Abidal fa le carte al mercato del Barcellona. E, in vista della prossima sessione estiva, ai microfoni di Mundo Deportivo non nasconde le velleità dei blaugana. «Sono trasparente con i giocatori, Suarez può confermarlo: gli ho già detto che l’anno prossimo cercheremo un nuovo giocatore offensivo. Lui l’ha accettato perché vuole il meglio per la squadra».

Inevitabile, allora, che il pensiero corra subito a Lautaro Martinez, in grande evidenza con la maglia dell’Inter in questo avvio di stagione. «È un giocatore completo, credo che stia giocando a un ottimo livello. Lo conosciamo bene, ma ce ne sono anche altri che hanno molte qualità».