Barcellona Real Madrid, i Blancos non ci stanno: polemica con l’arbitro

Barcellona Real Madrid, polemica dei Blancos con l’arbitro della sfida. La squadra di Zidane recriminava due calci di rigore

Il Clasico di Liga tra Barcellona e Real Madrid è terminato a reti bianche, come non accadeva da tempo al Camp Nou. Un risultato che sposta poco gli equilibri in classifica ma fa infuriare i Blancos.

Nel report del match sul sito ufficiale si legge come la squadra di Zidane non sia stata propriamente d’accordo con le decisioni prese dall’arbitro durante la gara. I Galacticos recriminano per due rigori non concessi a Varane.