Barcellona Real Madrid, caos nel post-partita! Mbappé nel mirino della critica per quel gesto. Cosa è successo in Supercoppa

Barcellona Real Madrid, caos dopo la partita! Mbappé criticato dopo quel quel gesto. Cosa è accaduto in Supercoppa

La finale della Supercoppa di Spagna, disputatasi ieri sera, ha offerto grande spettacolo sul campo, concludendosi con una vittoria sofferta del Barcellona sul Real Madrid per 3-2. Tuttavia, l’intensità della sfida sportiva ha presto lasciato spazio a una vivace controversia extrasportiva subito dopo il fischio finale, con Kylian Mbappé finito nell’occhio del ciclone.

Al centro della disputa c’è la tradizione del “pasillo”, la guardia d’onore che la squadra sconfitta solitamente forma per congratularsi con i vincitori prima della cerimonia di premiazione. Secondo le informazioni riportate dal giornalista Alfredo Martínez dell’emittente Onda Cero, questo omaggio non ha avuto luogo a causa di un intervento diretto di Kylian Mbappé. Si sostiene che il numero 10 madrileno abbia impedito ai suoi compagni di squadra di allinearsi per salutare il gruppo guidato da Lamine Yamal, infrangendo così una consuetudine di fair-play molto radicata nel calcio spagnolo.

Questa accusa ha immediatamente provocato un’ondata di indignazione, scatenando la rabbia dei tifosi blaugrana e di molti osservatori, che hanno interpretato il gesto come una flagrante mancanza di sportività in seguito alla sconfitta.

Di fronte alla crescente polemica, il Real Madrid ha voluto difendere la sua stella. Contattata dallo stesso giornalista, la “Casa Blanca” ha fornito una versione dei fatti diametralmente opposta, scagionando Mbappé. Secondo il club merengue, l’assenza del “pasillo” non è stata una decisione dei giocatori, ma una necessità logistica imposta dall’organizzazione. Il Real sostiene che la Federazione Spagnola di Calcio (RFEF) abbia esplicitamente chiesto agli uomini di Xabi Alonso di spostarsi, poiché la loro posizione ostruiva il campo visivo delle telecamere televisive necessarie per la trasmissione del protocollo di premiazione.

Sebbene il Real Madrid non abbia ancora emesso un comunicato ufficiale per chiarire definitivamente la situazione, questa spiegazione “tecnica” fatica per ora a convincere in Catalogna, dove l’episodio viene percepito come un gesto di amarezza mal digerita da parte dei rivali storici.