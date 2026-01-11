Barcellona Real Madrid 3-2, Supercoppa ai blaugrana! Raphinha stende i Blancos in finale e regala il titolo a Flick

Barcellona Real Madrid 3-2, Supercoppa vinta dai blaugrana! Raphinha decisivo, la cronaca della finalissima

Il cielo sopra l’Arabia Saudita si tinge di blaugrana. Al termine di novanta minuti vibranti, ricchi di colpi di scena e tensione agonistica, il Barcellona conquista la Supercoppa di Spagna superando il Real Madrid per 3-2. La squadra di Hansi Flick esce vincitrice da un Clásico spettacolare, deciso dalle giocate dei singoli e da un primo tempo con un recupero da cardiopalma.

Botta e risposta: un primo tempo infinito

L’equilibrio si spezza al 36′ grazie a Raphinha. L’esterno brasiliano sblocca il match con un sinistro chirurgico all’angolino basso che non lascia scampo a Thibaut Courtois, il portiere belga del Real autore comunque di parate decisive. La reazione dei Blancos di Xabi Alonso arriva nel recupero della prima frazione. Al 45’+2′, il fuoriclasse Vinicius Junior pareggia i conti con una strepitosa azione personale. Ma non c’è tempo per respirare: due minuti dopo, Robert Lewandowski riporta avanti il Barça (2-1) con una rasoiata precisa. Sembra finita, ma al 45’+6′ il giovane Gonzalo Garcia trova l’incredibile 2-2 per il Real con un tiro che bacia la traversa, mandando le squadre al riposo in parità.

Decide ancora Raphinha, rosso a De Jong

Nella ripresa i ritmi restano alti, ma è il Barcellona a trovare il guizzo del campione. Al 73′, assistito da Dani Olmo (subentrato a Fermín), è ancora Raphinha a trovare la rete del definitivo 3-2, complice una deviazione che beffa Courtois. Il finale è incandescente e nervoso, tipico di ogni Clásico. Al 91′ il Barcellona resta in dieci uomini: Frenkie de Jong commette un fallo bruttissimo e viene espulso direttamente dall’arbitro Munuera. Nonostante l’inferiorità numerica e l’assalto finale delle Merengues (con gli ingressi di Mbappé e Mastantuono), la difesa guidata da Jules Koundé regge l’urto. Al triplice fischio esplode la festa: la Supercoppa torna in Catalogna.