Barcellona, rinnovo Dembelé: Xavi non vuole perderlo, a maggio nuovo incontro

L’allenatore del Barcellona Xavi non vuole perdere Dembelé e a maggio incontrerà nuovamente gli agenti del francese per il rinnovo

Xavi non vuole perdere Ousmane Dembelé. L’allenatore del Barcellona ha fatto rinascere l’ex Borussia Dortmund e ora non vorrebbe l’addio a costo zero.

Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, il tecnico blaugrana ha già in programma un nuovo incontro a maggio con gli agenti del calciatore per parlare nuovamente del rinnovo di contratto.