La frattura tra società e squadra è ormai evidente: la crisi in casa Barcellona è incolmabile – VIDEO

Non si placano le incomprensioni in casa Barcellona tra società e calciatori, nonostante l’accordo sul taglio degli stipendi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Dall’esonero di Ernesto Valverde alle scelte effettuate sul mercato, senza dimenticare il litigio pubblico tra il direttore Eric Abidal e la stella blaugrana Lionel Messi.