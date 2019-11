Barcellona, Suarez voglia di MLS: «È un campionato attraente»

Luis Suarez apre le porte ad un possibile futuro negli USA, nella MLS: «Ora sono felice al Barcellona, ma in futuro non si sa mai»

Luis Suarez fa e farà per sempre parte della storia del Barcellona. L’uruguaiano, infatti, è il quarto marcatore all-time con la maglia blaugrana ed è felicissimo di come sta procedendo la sua avventura in Spagna. Tuttavia l’ex Liverpool ha parlato che in futuro potrebbe abbandonare la Catalunya per volare oltreoceano in MLS.

«MLS è una competizione che è cresciuta molto negli ultimi anni e questo è confermato dai tanti giocatori giovani che si sono trasferiti lì negli ultimi due anni da tutto il sudamerica. Questo dimostra che la lega vuole crescere e non solo arrivare a giocatori di una certa età che vanno lì a ritirarsi. Loro cercano quel mix che rende la lega migliore. Adesso ho un contratto con il Barca e sono molto felice qui. Ma in futuro non si sa mai, è un campionato attraente». Ha detto Suarez ai microfoni di ESPN.