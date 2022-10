Le parole del presidente della Liga, Tebas, sulla situazione economica del Barcellona: «Devono ridurre la massa salariale»

Dopo un’estate all’insegna di una “economia creativa”, con la vendita di diversi asset, il Barcellona finisce di nuovo nel mirino della Liga, come ha commentato il presidente Tebas.

«Se viene eliminato in Champions avrà meno entrate ma smetterà di pagare i bonus ai calciatori. Non cambierà molto. Ma le leve gli sono servite in questa stagione, ma non serviranno per la prossima. Devono ridurre la massa salariale, non possono continuare con più di 500 milioni di euro, perché nella prossima stagione ritroveremo per loro la regola dell’uno su quattro».