Barcellona, tutto su Haaland: Laporta e Xavi hanno già incontrato il bomber

Il Barcellona punta tutto su Haaland, con il presidente Laporta e Xavi che avrebbero già incontrato il calciatore

Il Barcellona sogna in grande e per la prossima stagione brama di mettere a segno il colpo Erling Haaland. Secondo quanto riportato da Sport, il presidente blaugrana Laporta avrebbe già avuto due incontri sia con il padre dell’attaccante sia con l’agente Mino Raiola arrivando a offrire 150 milioni di euro totali per cinque stagioni.

Il passo successivo sarebbe stato fatto dall’allenatore Xavi che, insieme a Jordi Cruyff, avrebbe incontrato Haaland a Monaco. Il tecnico del Barcellona è convinto che il norvegese possa dare una spinta alla squadra come fatto da Ronaldinho nel 2006. L’inserimento di Xavi sarebbe stato la mossa finale per convincere il calciatore a trasferirsi in blaugrana.