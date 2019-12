Barcellona, Valverde: «Vidal-Inter? I nerazzurri sanno cose che io non so» – VIDEO

L’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato sul possibile approdo di Arturo Vidal all’Inter a gennaio

Il Barcellona si prepara per la sfida in campionato contro la Real Sociedad ed Ernesto Valverde, in conferenza stampa, commenta il possibile approdo di Arturo Vidal all’Inter a gennaio.

«È un’informazione che non arriva da noi ma dall’Inter, sapranno loro. Al momento non è iniziato il mercato, abbiamo ancora tre partite prima della fine dell’anno. Vidal è un nostro giocatore e conteremo su di lui se lo consideriamo conveniente. Poi vedremo»