Barcellona, Xavi: «Il ritorno di Messi è un’idea concreta»

Le parole di Xavi sul possibile ritorno di Messi al Barcellone: «É un’idea per la prossima stagione. Vorrei rivederlo in blaugrana»

Xavi ha parlato con i media spagnoli in vista della prossima stagione, trattando tanti argomenti. Di seguito le sue parole.

KOUNDÉ – «Sono molto felice per l’arrivo di Koundé. Sa gestire la palla, è veloce, aggressivo. Può giocare anche come terzino, come Araújo. Ciò significa che ci sarà concorrenza e un miglioramento delle prestazioni».

RITORNO DA MESSI – «È un’idea che ha il club, ma non per questa stagione. Ovviamente vorrei che non fosse finita così. Merita un’ultima possibilità per dimostrare di essere il miglior giocatore della storia. Sì, vorrei rivederlo».

PIQUE – «Cominciano tutti da zero, si giocheranno il posto. Più soluzioni hai, meglio è».

PARAGONE CON CRUYFF E GUARDIOLA – «Non ha senso paragonarmi a loro. Devi competere e vincere titoli».

TERZINO SINISTRO – «Tutto ciò che rafforza va bene. Ho già detto che servono due giocatore per ogni posizione. Vogliamo rafforzarci ancora. Più siamo, meglio è».

LEWANDOWSKI – «È un grande acquisto. Non ha vinto il Pallone d’Oro perché in quell’anno non si è votato. Non ha ancora segnato, ma lo farà presto. È un grande attaccante, è sempre al posto giusto in area».

3-4-3 – «É una delle possibilità che abbiamo. Lo userò molto di più. È un sistema rischioso, ma lo abbiamo già utilizzato in alcuni match e ora lo implementeremo ancora di più».