Barcellona, Xavi: «Su di noi molte aspettative»

Le parole dell’allenatore del Barcellona, Xavi, in vista della partita contro il Bayern: «Affrontiamo una delle migliori squadre al mondo»

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayern. Di seguito le sue parole.

ASPETTATIVE – «Penso che ci siano molte aspettative su di noi in questa stagione, il risultato di domani non cambierà nulla, ma è vero che è una sfida vincere qui, in uno stadio dove non si è mai vinto. Abbiamo lavorato insieme per 10 mesi siamo cresciuti. Abbiamo la sensazione e l’obiettivo di poter vincere questa partita e di poter finalmente cambiare lo scenario».

LEWANDOWSKI – «Lo vedo molto bene, è motivato. Ha riposato e sarà fresco. Immagino che sarà una serata speciale per lui. Domani dobbiamo dimostrare la nostra personalità e vincere contro una delle migliori squadre al mondo».