Ufficiale: Bardi al Bologna, il Frosinone rileva Ravaglia in prestito

Francesco Bardi al Bologna, dove si alternerà tra i pali con Skorupski. Alla squadra di Grosso va in prestito l’ex Gubbio

Il mercato del Bologna continua a muoversi senza sosta. Dopo gli arrivi ufficializzati nelle scorse settimane di Bonifazi, Soumaoro, Van Hooijdonk e Urbanski, il club rossoblù mette a segno anche un colpo per la porta: Francesco Bardi. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Bardi arriva alla corte di Mihajlovic a titolo definitivo dal Frosinone, dove aveva trascorso le ultime cinque stagioni, per alternarsi con l’attuale titolare, il polacco Lukasz Skorupski. In cambio, ai ciociari, andrà in prestito il 21enne Federico Ravaglia, che nell’ultima annata ha accumulato 24 presenze nel corso del prestito al Gubbio.

Qui di seguito i comunicati con cui gli emiliani hanno ufficializzato lo scambio:

«Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del portiere Francesco Bardi».

«Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del portiere Federico Ravaglia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022».