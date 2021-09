Barella capitan futuro dell’Inter: pronto il rinnovo per il centrocampista

L’Inter pronta a blindare Barella con rinnovo e aumento dell’ingaggio: il centrocampista studia da capitano

Tra rinnovo e fascia da capitano. Nicolò Barella sempre più simbolo dell’Inter dopo una stagione da protagonista con la maglia nerazzurra e in Nazionale. Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo Bastoni e Lautaro Martinez sarà l’ex Cagliari il terzo big a rinnovare il suo contratto con i campioni d’Italia in scadenza nel 2024. Prolungamento e sensibile ritocco dell’ingaggio per il centrocampista classe’97, perno fondamentale prima con Conte e adesso con Inzaghi in panchina.

Marotta e Ausilio mettono sul piatto un accordo fino al 2026 (stessa scadenza di Lautaro), con un ingaggio tra parte fissa e bonus vicino ai 5 milioni di euro. E per il futuro, in vista della prossima stagione, Barella potrebbe essere il nuovo capitano dell’Inter in attesa di sciogliere i dubbi sul destino di Handanovic.