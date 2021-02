Barella: «L’infortunio di Zaniolo, un ricordo da cancellare» – VIDEO

Nicolò Barella vuole dimenticare l’infortunio di Nicolò Zaniolo nella gara tra Olanda e Italia: ecco le dichiarazioni del centrocampista – VIDEO

«Un ricordo che vorrei dimenticare è il suo infortunio in Olanda. Viverlo è stato ancora più brutto che saperlo al telefono come successo la prima volta. È un grande calciatore che ancora non è riuscito a esprimersi al meglio. È ancora più forte di quanto ha dimostrato fino a ora. Ma il tempo è dalla sua parte e sono certo che avrà la forza di riprendersi tutto quello che ha perso in questo periodo».