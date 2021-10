Baresi: «C’è un giocatore di Serie A in cui mi rivedo»

Baresi: «C’è un difensore in Serie A in cui mi rivedo. Chiellini e Bonucci non mollano, ma lui mi piace molto»

Nel corso della trasmissione 90° minuto in onda su RaiDue, l’ex difensore del Milan Franco Baresi è intervenuto in collegamento per parlare delle squadre in lotta per lo scudetto.

La bandiera rossonera ha risposto anche a una particolare domanda rivoltagli dallo studio: «In che difensore mi rivedo oggi? Chiellini e Bonucci non mollano, ma oggi mi piace molto Bastoni. Poi c’è anche Romagnoli, lui è un bravo difensore».