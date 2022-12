Il Genoa espugna il San Nicola: altra vittoria per Gilardino

Continua il momento positivo per il Genoa con Gilardino in panchina, i rossoblù hanno espugnato anche il San Nicola di Bari

Dopo il gol in avvio di Puscas e il pari di Cheddira, nella ripresa è la rete di Gudmundsson a regalare il nuovo sorpasso e la vittoria per i liguri. Tre punti importanti e fanno dieci in quattro partite con Gila in panchina.