Bari, è qui la festa: la squadra di Mignani promossa in B

Il Bari dopo quattro anni torna in Serie B e lo fa con tre giornate d’anticipo vincendo sul campo del Latina

E’ durata quattro anni l’attesa del Bari per il ritorno in cadetteria. Dopo un fallimento, la ripartenza dalla D e le tre Serie C consecutive, oggi è arrivata l’ufficialità. Il gol di Antenucci ha mandato in estasi il settore ospiti del Francioni e una città intera per una festa che proseguirà fino al rientro della squadra.

Il Bari conquista la promozione e lo fa con tre giornate d’anticipo approfittando della sconfitta del Catanzaro.