Torino News
Torino, Baroni in conferenza stampa prima della Roma: le dichiarazioni del mister alla vigilia
Marco Baroni interviene in conferenza stampa alla vigilia di Roma Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata alla vigilia della sfida, il suo intervento
Nemmeno il tempo di metabolizzare la pausa nazionale che la Serie A torna già in campo. Domani, all’ora di pranzo, Marco Baroni aprirà la domenica di campionato allo Stadio Olimpico. L’occasione, naturalmente, quella offerta dalla sfida valida per la terza giornata del massimo campionato italiano: Roma Torino. Dopo la debacle maturata all’esordio contro l’Inter (5-0 rifilato dai ragazzi di Chivu) e il parziale riscatto ottenuto nella sfida successiva con la Fiorentina (0-0 contro quelli di Pioli), il mister toscano punta ora a consolidare in campo il lavoro messo a punto negli ultimi giorni al Filadelfia. Servirà per allontanare i fantasmi di un avvio di stagione tutto sommato complicato? La risposta domani alle 12.30. Nel frattempo – proprio in previsione del match – il mister interverrà quest’oggi alle 12.15 in conferenza stampa per presentare la sfida, riportiamo qui alcuni degli estratti salienti raccolti dalle sue dichiarazioni.
La conferenza stampa di Marco Baroni alla vigilia di Roma Torino:
La conferenza stampa sarà riportata qui a breve
Torino, Cairo senza veli: «Contestazione? Come un acufene, mi sono abituato». E i tifosi organizzano un nuovo corteo di protesta
Torino, nuovo corteo della tifoseria: nel mirino (ancora) il presidente Urbano Cairo